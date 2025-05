XV de France : L’incroyable record qui choque !

Tous les yeux étaient rivés sur le Principality Stadium de Cardiff ce week-end avec la finale de Champions Cup. Et c’est encore un club français qui a remporté la victoire avec l’Union Bordeaux-Bègles, qui a notamment pu compter sur l’ailier international Damian Penaud pour battre Northampton (28-20).

Décidément, les Français ne laissent même pas les miettes. Alors que La Rochelle et le Stade Toulousain étaient out, la France a pu compter sur l’ UBB pour garder intacte l’hégémonie tricolore sur l’Europe. Les hommes de Yannick Bru ont réussi à battre Northampton en finale de la Champions Cup , compétition où ils restent invaincus cette saison avec notamment une attaque de feu.

Il y a évidemment le prodige Louis Bielle-Biarrey , dont la popularité ne cesse de grandir depuis la Coupe du monde 2023 . Mais à Cardiff, l’ UBB a surtout pu compter sur Damian Penaud , qui a signé son 13e et 14e essai de la saison en Champions Cup . Un nouveau record pour l’ailier du XV de France , qui dépasse ainsi l’anglais Chris Ashton et ses 11 essais en une seule édition. Ce n’est pas tout, puisqu’il a également été élu meilleur joueur de la compétition et succède ainsi à Antoine Dupont , qui avait réalisé le doublé la saison dernière avec le Stade Toulousain .

« J’avais bien évidemment envie de la gagner aussi pour mon père, qui l’a gagnée en 1997 »

Évidemment, l’international français était aux anges après ce premier titre européen de sa carrière. « C’était plus ou moins le seul titre qui me manquait, avec bien évidemment la Coupe du monde » a confié Damian Penaud, qui a en quelque sorte bouclé la boucle en gagnant à Cardiff, 28 ans après le succès de son père Alain avec le CA Brive. « J’avais bien évidemment envie de la gagner aussi pour mon père, qui l’a gagnée en 1997… On a fait une belle campagne européenne et on se devait de se payer en finale ».