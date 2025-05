Antoine Dupont, il est fan d’un club de Ligue 1 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Leader incontestable du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est également considéré comme l'un des plus grandes stars du rugby mondial. Mais le demi de mêlée est également un grand fan de football, et on a appris par le plus grand des hasards ces derniers mois que Dupont avait un attachement tout particulier pour... l'AJ Auxerre !

Antoine Dupont va encore vous surprendre ! Véritable maître à jouer du Stade Toulousain ainsi que du XV de France dont il est capitaine, le demi de mêlée est également un grand amateur de football, et il l'avait d'ailleurs prouvé en septembre 2023 lorsqu'il rencontrait Zinedine Zidane dans le cadre d'un reportage effectué par Brut, juste avant le début de la Coupe du Monde en France.

« J'ai crié devant ses exploits » « Il est réel, on peut le toucher, s'enthousiasme Dupont. Ça fait bizarre de le voir en vrai. Il est l'une de mes idoles, comme 99 % des Français. J'ai crié devant ses exploits quand j'étais petit, surtout lors de la Coupe du monde 2006. C'était incroyable ! », s'exclamait alors Antoine Dupont, qui semble avoir été marqué durant sa jeunesse par Zinedine Zidane et ses prestations légendaires en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais la star du XV de France semble également suivre de près la Ligue 1, et un club en particulier qui risque de vous surprendre...