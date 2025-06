UBB : «Enfoir* !», cette bagarre le fait craquer en direct !

Axel Cornic

La finale de la Champions Cup entre l’Union Bordeaux-Bègles et Northampton a été marqué par un accrochage entre plusieurs joueurs, dont notamment Henry Pollock et Jefferson Poirot. Ce dernier a écopé d’une suspension de deux semaines, mais la polémique continue et semble tout particulièrement énerver Vincent Moscato.

Ce printemps, l’UBB a réussi à remporter le premier titre européen de son histoire, avec la victoire en Champions Cup. Un véritable exploit de Matthieu Jalibert et toute sa bande, qui a toutefois été entaché d’une polémique autour d’Henry Pollock, troisième-ligne de Northampton. Ce dernier s’est en effet plaint d’avoir été pris à la gorge par son adversaire Jefferson Poirot, pilier bordelo-bèglais.

Pollock ne s’est pas fait des amis Une enquête a été ouverte et finalement le Français a été suspendu pour deux semaines, ce qui lui a fait rater le match contre le RCT et l’empêchera de participer à la dernière journée de la phase régulière du Top 14, ce week-end. « J’avoue que tout le pataquès que ça a fait… je ne pensais pas que ça ferait tout ça. Ça m’a beaucoup fait rire, tout ce que j’ai pu voir ou lire, tous ceux qui se sont répandus dans la presse » a récemment confié Poirot en conférence de presse, avant d’attaquer celui qui a été convoqué pour la tournée des Lions Britanniques. « Ce n’est pas l’image que je me faisais d’un Lion, on verra cet été ».