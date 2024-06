Top 14 : Alldritt lance le clash avec le RCT !

Axel Cornic

Après avoir effleuré le Bouclier de Brennus la saison dernière, le Stade Rochelais repart à l’attaque. Il faudra toutefois passer par les barrages et ça s’annonce dur, puisque les coéquipiers de Grégory Alldritt vont devoir passer par un barrage face au RCT, qui est dans une forme extraordinaire depuis quelques semaines.

Après deux saisons très abouties, le Stade Rochelais a eu un coup de moins bien. Ainsi, les hommes de Ronan O’Gara devront passer par les barrages pour espérer pouvoir disputer la finale et enfin remporter un Bouclier de Brennus qui leur échappe depuis bien trop longtemps.

« Ça va être très, très chaud »

Et ben face il y aura le RCT, qui a réalisé une excellente fin de saison, si on enlève la défaite sur le fil face au Stade Français lors de la dernière journée de la phase régulière (23-20). « Ça va être très, très chaud » a confié le capitaine rochelais Grégory Alldritt, d’après Rugbyrama . « Gros public, grosse ferveur et une grosse équipe très physique, donc ça va être un sacré, sacré clash ! J’adore jouer à domicile et avoir tous nos fabuleux supporters mais jouer dans un stade hyper hostile, c’est aussi quelque chose qui peut booster. J’ai hâte de voir ça ».

« Il va falloir encore monter d’une marche, là est le challenge »