Rugby : Saison historique en Top 14 !

Alexis Brunet

La saison régulière du Top 14 s’est achevée dernièrement et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a été historique. Le record du nombre d’essais a été explosé. Alors qu’en 2017-2018 le ballon avait été aplati 975 fois, cela a été le cas à 1007 reprises cette saison. Il y a donc eu beaucoup de spectacle sur les pelouses françaises.

Place au bilan ! Il y a quelques jours, la saison régulière du Top 14 s’est achevée et les spectateurs ont été gâtés en spectacle. Les acteurs du championnat français ont tout bonnement explosé le record d’essais qui datait de 2017-2018. Cette année-là, 975 essais avaient été inscrits. Lors de la saison 2023-2024, ce total a été grandement amélioré puisque le ballon a été aplati 1007 fois derrière la ligne. Un record obtenu notamment grâce à Toulouse.

Le Stade Toulousain est la meilleure attaque

Encore une fois, le Stade Toulousain sera au rendez-vous des phases finales. Il faut dire que les partenaires d’Antoine Dupont ont brillé cette saison, notamment en attaque. Toulouse est tout simplement la meilleure attaque du Top 14, avec 765 points marqués, devant Toulon (704) et Bordeaux-Bègles (677). Les Rouge et Noir dominent aussi le classement des essais marqués avec 103 essais contre 80 pour le deuxième, Perpignan. Pourtant, le classement des meilleurs marqueurs d’essais n’est pas dominé par un joueur d’Ugo Mola. C’est Baptiste Couilloud, le demi de mêlée de Lyon qui est en tête avec 17 essais. Une petite surprise, car ce titre revient souvent à des ailiers. D’ailleurs, Damien Penaud se place deuxième avec 14 essais et le podium est complété par un autre ailier, Tavite Varedamu avec 12 essais.

Top 14 : Il se loupe totalement et devient la risée du web ! https://t.co/GMyDsk6Dmn pic.twitter.com/rRSIpvzmOd — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

La Rochelle est la meilleure défense

Si le Stade Toulousain est la meilleure attaque, il ne peut en revanche pas se vanter d’être la meilleure défense. À ce petit jeu-là, c’est La Rochelle qui remporte le titre, avec seulement 496 points encaissés. Les hommes de Ronan O’Gara devancent de peu le Stade Français (511) ainsi que Toulon (519).