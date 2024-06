Top 14 : Il se loupe totalement et devient la risée du web !

Axel Cornic

Le week-end dernier a eu lieu la dernière journée de la phase régulière de Top 14, avant le début des phases finales qui opposeront les six premières équipes du classement. C ‘était l’occasion pour le Castres Olympique d’accrocher le dernier wagon, mais la victoire face à Bayonne n’a pas servi à grand-chose… si ce n’est à nous offrir un joli loupé de l’ouvreur Camille Lopez.

La 26e journée du Top 14 a été riche en rebondissements. C’est le cas pour le Castres Olympique, qui espérait encore pouvoir se faire une place dans les six premières équipes et ainsi se qualifier pour les phases finales. Mais en dépit d’une large victoire sur le terrain de l’Aviron Bayonnais (17-28), les hommes de Jeremy Davidson ont terminé 7e.

Castres gagne à Bayonne, mais...

Le CO ne verra donc pas les phases finales du Top 14 ! La faute à un bonus défensif arraché sur le fil lors de la même journée par le Racing 92, face au Stade Rochelais (24-19). Ce sont donc les Franciliens qui disputeront l’un des deux barrages d’accession aux demi-finales le 16 juin prochain, face à l’Union Bordeaux-Bègles. Mais si cet échec a beaucoup fait parler, c’est un tout autre éventement de la rencontre qui a attiré l’attention du côté de Bayonne…

L’invraisemblable action de Camille Lopez

Nakarawa, 10 ans de rugby, il a toujours pas compris que quand il était touché, il fallait s’arrêter. pic.twitter.com/3aoneDnO8Z — Grec Ahki (@eKoloKante) June 9, 2024