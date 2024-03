Ntamack : Un joueur du XV de France balance sur son retour !

Axel Cornic

Grand absent de la dernière Coupe du monde, Romain Ntamack s‘était gravement blessé au genou et il a beaucoup manqué au XV de France comme au Stade Toulousain. Mais le retour de l’ouvreur semble de plus en plus proche, comme l’a récemment confié son coéquipier et ami Matthis Lebel.

Avec Antoine Dupont, il devait être l’homme capable de mener le XV de France vers son premier titre mondial. Finalement, Romain Ntamack a dû faire une croix sur son rêve, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou juste avant le début de la Coupe du monde.

Le XV de France frôle la catastrophe, il vide son sac https://t.co/I1qS0L1lwD pic.twitter.com/vQAKhsPj9V — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

« Il arrive à gérer cette impatience pour ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite »

Depuis, on a pu le voir revenir peu à peu et en ce mois de mars il a enfin repris le chemin des entrainements, avec un possible retour à prévoir dans les prochaines semaines. « Il arrive à gérer cette impatience pour ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite » a confié son coéquipier Matthis Lebel, d’après Rugbyrama . « Ne pas faire la semaine qui aurait pu le mettre en péril et bien prendre le temps de revenir en temps voulu. Il a très bien géré ».

« Ce n’est plus qu’une question de temps et on est tous impatients de l’avoir »