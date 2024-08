Top 14 : Une star anglaise déclare sa flamme au RCT !

Axel Cornic

Beaucoup de grands noms du rugby anglais ont pris la décision de débarquer en Top 14 cette saison, avec notamment Owen Farrell au Racing 92. Mais tout au sud, le RCT a également bouclé l’arrivée d’un ancien du XV de la Rose avec Kyle Sinclair... qui a surpris tout le monde en dévoilant une passion cachée pour le club varois !

Considéré comme le meilleur championnat au monde, le Top 14 ne cesse d’attirer les stars étrangères. Et cette année, ce sont les Anglais qui ont déferlé sur l’Hexagone ! De Manu Tuilagi à Bayonne à Billy Vunipola à Montpellier, en passant évidemment par Owen Farrell au Racing 92, les sujets de sa Majesté vont fouler en nombre les pelouses françaises.

« Toulon était un rêve pour moi »

C’est le cas de Kyle Sinclair, qui après toute une vie passée en Premiership a décidé de traverser la Manche... et de signer pour son club de cœur ! « Il faut bien comprendre que jouer pour Toulon était un rêve pour moi. Dans ma carrière, j’ai eu le privilège de jouer pour de grands clubs, que ce soit les Harlequins ou Bristol. De porter le maillot de l’Angleterre, des Lions. Mais depuis que je suis gamin, je rêve de porter ce maillot. Toulon est un club différent. À part dans mon cœur » a assuré le nouveau pilier du RCT, pour Var-Matin.

Dans le signe de Wilkinson

Mais cet amour étrange semble avoir une raison valable, avec le passage iconique à Toulon d’un certain Sir Jonny Wilkinson. « Quand Jonny Wilkinson a signé à Toulon. Waouh. La claque. J’ai découvert le rugby français et je suis tombé amoureux du RCT » a confié Sinclair. « Il y avait une âme particulière qui se dégageait sur le terrain. Et ensuite, il y a eu les frères Armitage, Simon Shaw et Andrew Sheridan… Alors je ne pouvais plus manquer un match du RCT. Je me suis pris de passion pour Toulon ».