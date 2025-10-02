Salaire : Le coup de gueule d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

Sa blessure au genou et son absence des terrains n’empêchent pas Antoine Dupont de mener des combats. C’est notamment le cas contre le salary cap, puisque la star française a fait une sortie assez forte ce jeudi en critiquant le système mis en place en Top 14.

Chaque sortie d’Antoine Dupont fait réagir, mais celle-ci pourrait bien faire bouger les choses. En marge de l’annonce du renouvellement du partenariat historique entre son club du Stade Toulousain et Peugeot, organisé à Paris, le demi de mêlée de 28 ans a vivement critiqué le salary cap, qui plafonne les salaires des joueurs évoluant en Top 14.

« Les règles du salary cap nous empêchent d’utiliser notre image individuelle » Auprès de plusieurs médias comme Le Monde ou encore l’AFP, Antoine Dupont a sèchement taclé le comportement de la Ligue nationale de rugby. « Les règles du salary cap nous empêchent d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans il n’y avait pas de sujet. Aujourd’hui ça devient problématique pour la majorité des joueurs de l’équipe de France car on sait déjà qu’on est restreint par ce salary cap » a déclaré le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain.