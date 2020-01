Rugby

Rugby - XV de France : Ce témoignage fort pour le successeur de Guirado !

Publié le 8 janvier 2020 à 11h35 par B.C.

Pressenti pour être le nouveau capitaine du XV de France, Charles Ollivon est le joueur idéal pour assumer cette responsabilité aux yeux d’Yves Bellumore, son chirurgien.

Nouveau sélectionneur, nouveau capitaine pour le XV de France. Suite à la retraite de Guilhem Guirado, c’est Charles Ollivon qui devrait porter le brassard de capitaine à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Il faut dire que le troisième-ligne connaît bien Fabien Galthié pour l’avoir eu comme entraîneur au RCT. En attendant l’annonce officielle du coach tricolore ce mercredi vers 13 heures, Charles Ollivon a reçu un nouveau soutien en la personne d'Yves Bellumore, le chirurgien qui s’est occupé de son épaule il y a quelques mois.

« Pour incarner cet état d’esprit, Fabien Galthié ne peut pas choisir mieux »