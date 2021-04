Rugby

Rugby - XV de France : Boudjellal glisse un tacle à Galthié après la défaite contre l’Écosse

Publié le 1 avril 2021 à 12h35 par B.C.

Alors qu’il voyait le XV de France s’imposer largement contre l’Écosse vendredi, Mourad Boudjellal a finalement livré le mauvais pronostic et rejette aujourd’hui la faute sur Fabien Galthié.

Après l’avoir emporté dans les dernières secondes face au Pays de Galles, le XV de France espérait réaliser un exploit contre l’Écosse afin de remporter le Tournoi des VI Nations. Une victoire avec plus de 20 points d’écart était en effet synonyme de sacre pour les Bleus , qui se sont finalement inclinés en fin de partie (27-23). Mourad Boudjellal s’est donc trompé, lui qui imaginait le XV de France s’imposer largement dans cette dernière rencontre du Tournoi. Dans sa chronique « Mourad de Toulon » diffusée sur Rugbyrama , l’ancien président du RCT a rejeté la faute sur Fabien Galthié au moment de justifier son mauvais pronostic.

« Galthié a une grande spécialité : se qualifier pour le match important et perdre le match important »