Rugby

Rugby - Top 14 : Le gros soulagement de Quesada après Castres !

Publié le 25 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce samedi, le Stade Français a battu Castres, 34-10. Une victoire rassurante pour l'entraîneur parisien Gonzalo Quesada.

Gonzalo Quesada peut souffler ! Après avoir perdu les trois premiers matchs de championnat contre le Racing 92 ( 21-36), Bordeaux-Bègles (31-10) et Toulon ( 38-5), le Stade Français était dernier du Top 14. Des résultats qui avaient mis en danger la place de l’entraîneur parisien. Malgré le carton rouge de Paul Alo-Emile, le Stade Français s'est rassuré en gagnant contre Castres, 34-10. Pour la première fois de la saison, Gonzalo Quesada ne s'est pas montré inquiété.

« Cette victoire, c'est une belle opportunité pour les joueurs pour montrer leur état d'esprit »