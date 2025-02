Ntamack lâché par Dupont !

Axel Cornic

De retour après 17 mois d’absence, Romain Ntamack n’a même pas terminé son match contre le Pays de Galles, lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations 2025 (43-0). L’ouvreur tricolore a en effet été expulsé pour une faute assez grossière et ne reviendra que pour la rencontre face à l’Italie, le 23 novembre prochain. Mais son absence va-t-elle vraiment peser sur le jeu du XV de France ?

Ce Tournoi des 6 Nations devait être celui du grand come-back de Romain Ntamack. Ouvreur inamovible du premier quadriennat de Fabien Galthié, le joueur du Stade Toulousain avait dû faire une croix sur la Coupe du monde 2023 après une blessure lors des matchs de préparation. Et depuis les rendez-vous manqués se sont multipliés, notamment à l’automne dernier lorsqu’il a une nouvelle fois dire non au XV de France à cause d’une blessure.

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Ntamack n’est déjà plus là

Mais son retour n’aura finalement duré que 71 minutes ! Car à la fin d’un match largement maitrisé, Romain Ntamack s’est rendu coupable d’un contact illicite sur le Gallois Ben Thomas, écopant assez logiquement d’un carton rouge. Et le verdict est tombé ce mercredi, puisqu’il a été suspendu trois semaines et ne pourra donc pas jouer contre l’Angleterre ce samedi, pour un Crunch très attendu. C’est Matthieu Jalibert qui va le remplacer, alors que cet automne le choix de Fabien Galthié s’était plutôt porté vers Thomas Ramos.

Un numéro 10 éclipsé par Dupont ?

Son absence ne devrait toutefois pas vraiment se sentir... ni d’ailleurs la présence de Jalibert ou d’un autre ! Car le poste d’ouvreur semble avoir perdu de son influence au sein du XV de France quand Antoine Dupont est sur le terrain. L’Equipe fait remarquer que sur les quatre derniers matchs des Bleus, le numéro 10 n’a touché que 14,6% des ballons, contre 26,9 pour les équipes adverses. En ce qui concerne Dupont, il n’a fait que 11,6% de ses passes à son compère de la charnière, qu’il soit Ramos, Jalibert ou Romain Ntamack. Pour ce dernier, c’est passé à seulement 10% lors du match face au Pays de Galles. Cela n’a rien à voir avec le niveau ou le talent de l’ouvreur, mais évidemment avec l’influence du capitaine français, devenu la seule véritable plaque tournante du jeu.