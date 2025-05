Ntamack, la relation qui lui a changé la vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du Stade Toulousain et du XV de France, Romain Ntamack voit forcément son quotidien se dérouler en fonction du sport. Pour le demi d’ouverture, sa passion pour le rugby est devenue un véritable métier et cela s’est accompagné de changements. Ntamack le reconnait d’ailleurs : ça a complètement changé sa vie.

Pour Romain Ntamack, le rugby, qui n’était initialement qu’une passion quand il était jeune, est désormais devenu bien plus que cela pour lui. En effet, c’est désormais un métier pour celui qui fait partie des meilleurs joueurs français et qui brille avec le maillot du XV de France et du Stade Toulousain. Ainsi, cela fait maintenant plusieurs années que la pratique du rugby dicte la vie de Ntamack. Un changement de vie radical pour lui.

« Le sport a changé ma vie et j'ai fait de ma passion mon métier »

C’est pour L’Equipe que Romain Ntamack a évoqué sa relation avec le sport et comment le fait de faire du rugby son métier avait changé sa vie. Le joueur du Stade Toulousain a ainsi raconté : « Ma relation avec le sport ? Le rugby est une affaire de famille. J'ai commencé pour m'amuser, me défouler avec les copains et rapidement ça a pris une autre ampleur. Le sport a changé ma vie et j'ai fait de ma passion mon métier. Quotidiennement, faire du sport intensivement a un impact : je ne peux pas me permettre de faire trop d'écart et j'entretiens un mode de vie très sain. Alors forcément oui, je suis en bonne santé et je me sens au top de mes capacités ».

« Le sport incite à s'amuser, à s'aérer et à s’évader »

« Pourquoi est-ce primordial d'avoir une activité sportive régulière ? Le fait d'avoir une activité sportive régulière permet de se dépenser et d'être en meilleure santé. Alors que certains sont derrière des bureaux à longueur de journée, ils n'ont pas vraiment l'occasion de se défouler et le sport est un moyen de casser la routine parfois monotone du quotidien. Au-delà du côté bénéfique sur le corps et l'esprit, le sport incite à s'amuser, à s'aérer et à s'évader le temps d'une session, qu'elle soit intensive ou non », a par ailleurs confié Romain Ntamack concernant la pratique du sport.