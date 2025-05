Romain Ntamack avec une célébrité, l'incroyable rapprochement !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Romain Ntamack, du haut de ses 26 ans, a baigné dans le monde du rugby de par l'historique de son père Emile au Stade toulousain et avec le XV de France. Cependant, un tout autre centre d'intérêt a été hérité du centre de l'équipe toulousaine : Eminem. Une affection envers l'artiste américain qui remonte à sa plus tendre enfance comme raconté à L'Equipe.

Emile Ntamack a sans doute vécu le rêve de beaucoup de parents : le fait que sa descendance marche sur ses traces. L'ancien arrière du Stade toulousain et du XV de France a mis au monde deux fils qui jouent tous deux dans l'équipe toulousaine : Romain et Théo Ntamack. Hormis l'amour de l'ovalie, Emile Ntamack a transmis la fibre du hip-hop à sa famille et tout particulièrement Romain Ntamack.

«Mon père l'écoutait tout le temps dans la voiture»

A la fin des années 90, Marshall Bruce Mathers III se faisait un nom dans la scène hip-hop américaine grâce à son producteur Dr.Dre, légendaire beatmaker / rappeur du groupe N.W.A de la fin des années 80. De son nom de scène Eminem, le rappeur de Detroit est devenu le rappeur le plus rentable de l'histoire du hip-hop au fil des années. Et sa musique a touché Emile Ntamack comme l'a raconté son fils Romain, star du XV de France et du Stade toulousain, en interview pour L'Equipe. « Lose Yourself ? La chanson iconique d'Eminem. J'adore le rythme, j'aime bien les paroles. Quand tu l'écoutes, tu as envie de te lever, de faire plein de trucs. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Mon père l'écoutait tout le temps dans la voiture ».

«J'ai vraiment été bercé par Eminem et depuis je l'écoute tout le temps»

Que ce soit à la maison ou visiblement pendant les trajets en voiture de la famille Ntamack, le patriarche Emile raffolait de la musique d'Eminem qui a constamment été présent à chaque décennie des années 90 à cette décennie de 2020 avec son dernier album : The Death Of Slim Shady sorti en 2024, soit la mort de son célèbre alter-ego. Et Romain Ntamack n'a rien raté. « Mon père ? Il avait toujours les derniers albums. J'ai vraiment été bercé par Eminem et depuis je l'écoute tout le temps ».