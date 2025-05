Antoine Dupont - Iris Mittenaere : L'expérience insolite d'un ex avec Jean-Luc Reichmann !

Amadou Diawara

Durant la saison 9 de Danse avec les Stars, Iris Mittenaere était en couple - dans l'émission et dans la vie - avec Anthony Colette. Alors que la Miss France et Univers 2016 vit désormais une idylle avec Antoine Dupont, le danseur professionnel s'affiche toujours sur TF1. Apparaissant dans la série Léo Mattéï, brigade des mineurs, Anthony Colette a également chorégraphié une danse entre Jean-Luc Reichmann et Natasha St-Pier.

Iris Mittenaere et Anthony Colette formaient le couple emblématique de la saison 9 de Danse avec les Stars. En plus de faire équipe dans l'émission, la Miss France et Univers 2016 et le danseur professionnel ont eu une relation amoureuse. Mais aujourd'hui, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont tous les deux refait leur vie. La première avec Antoine Dupont, star du XV de France, et le second avec Giulia Caillaud, ancienne maquilleuse de l'émission DALS.

Colette a chorégraphié la danse de Reichmann et St-Pier

S'il ne faisait pas partie du dernier casting de Danse avec les Stars, Anthony Colette collabore toujours avec TF1. En effet, le danseur professionnel fait une apparition dans le dernier épisode de la saison 12 de Léo Mattéï, brigade des mineurs. De surcroit, Anthony Colette a chorégraphié une danse entre Jean-Luc Reichmann et Natasha St-Pier - son ancienne partenaire à DALS - dans la série.

«Jean-Luc Reichman est un très bon élève»

« J'ai BAC+5 en danse, je ne sais pas si vous êtes au courant. Plus sérieusement, j'adore danser. Anthony Colette a chorégraphié cette scène. Il a été étonné par ma performance. L'acquisition des pas s'est faite assez rapidement », s'est amusé Jean-Luc Reichmann lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs. Dans la foulée, Anthony Colette s'est lâché sur cette fameuse danse : « Je suis arrivé la veille du tournage. Je ne savais même pas vraiment ce qu'on allait faire. Les deux ont été très bons. Jean-Luc Reichman est un très bon élève. Il dansait un peu le rock'n'roll, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Il était très à l'aise ».