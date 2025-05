Antoine Dupont : L'annonce inquiétante...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le Stade toulousain affronte l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finales de Champions Cup après avoir réussi à éliminer Toulon au tour précédent. Le club doit gérer l'absence d'Antoine Dupont en cette fin de saison depuis que le capitaine du XV de France s'est blessé gravement lors du Tournoi des 6 Nations. Le meilleur joueur du monde ne peut pas aider ses coéquipiers et cela pourrait finir coûter cher.

Obligé de passer par la case opération, Antoine Dupont sera absent des terrains de rugby pendant un moment. Le demi de mêlée ne peut pas accompagner le Stade toulousain pour la fin de saison en Top 14 et pour la Champions Cup. Ce dimanche, un nouveau défi de taille se profile face à l'UBB. Pour Laurent Labit, ancien entraîneur adjoint du XV de France, l'absence d'Antoine Dupont peut changer beaucoup de choses.

Toulouse coincé sans Dupont ?

En se sortant in extremis du quart de finale face aux Toulonnais, les joueurs du Stade toulousain doivent faire sans Antoine Dupont, souvent désigné comme le meilleur joueur du monde. Forcément ses qualités manquent au jeu toulousain, qui espère encore tout gagner jusqu'à la fin de la saison. « Ce qui peut effectivement handicaper, ou je dirais, diminuer Toulouse, c’est la longueur du jeu au pied d’Antoine, pied droit, pied gauche et de faire remonter toute son équipe. Et aussi ça enlève une arme aussi qu’ils avaient avec lui, ses passes au pied qu’il fait pied droit, pied gauche, d’un côté du terrain comme de l’autre, et peu de joueurs peuvent faire. On parle du meilleur joueur du monde. Donc pour n’importe quelle équipe, ce serait difficile » analyse Laurent Labit, également ancien coach du Stade Français, sur les ondes de RMC.

Une revanche attendue

Victimes d'une terrible défaite en finale du Top 14 l'an dernier (59-3), les Bordelais auront forcément envie de prendre leur revanche en Champions Cup. « Il va falloir aussi que les autres joueurs toulousains montent encore de niveau parce que, effectivement, là cette fois-ci, Antoine Dupont ne pourra pas les sortir d’affaire » avertit Laurent Labit.