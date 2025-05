«La bringue pendant 4 jours», une star du XV de France se lâche !

Un an après la terrible désillusion en finale du Top 14 contre le Stade Toulousain (59-3), l’Union Bordeaux-Bègles a pris sa revanche en allant chercher la première Champions Cup de son histoire. L’occasion pour Matthieu Jalibert et ses coéquipiers de fêter une victoire, qui a toutefois mis du temps à se dessiner contre Northampton (28-20).

« C’était ce qu’on voulait faire, écrire l’histoire »

« On ne réalisait pas trop, mais là on est redescendus, on est de retour au calme et on prend conscience de ce qu’il vient de se passer. C’est juste exceptionnel » a poursuivi Jalibert. « C’est notre première victoire, notre premier titre. On l’attendait avec impatience, on savait qu’on n’était pas loin chaque année. Ça vient récompenser tout le travail du président, tout le travail de la formation dont je fais partie et j’en suis très fier. C’était ce qu’on voulait faire, écrire l’histoire ».