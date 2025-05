Antoine Dupont prêt à quitter Toulouse pour un projet surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont pourrait-il faire carrière en dehors du rugby ? La question lui a été posée alors qu'il était au Festival de Cannes. Et le capitaine du XV de France reconnaît que faire du cinéma pourrait lui plaire. Il regrette même de ne avoir fait de théâtre plus jeune afin de vaincre sa timidité.

Devenu une star au rugby, la popularité d'Antoine Dupont dépasse désormais le simple cadre du sport. Connu un peu partout en France, le capitaine des Bleus était d'ailleurs présent au dernier Festival de Cannes en compagnie d'Iris Mittenaere, sa nouvelle compagne. Et alors qu'il reconnaît être moins à l'aise sur le tapis rouge que sur la pelouse d'un terrain de rugby, Antoine Dupont admet toutefois qu'il se serait bien vu embrasser une carrière d'acteur.

Antoine Dupont futur acteur ? « Je stresse plus sur le tapis rouge, vu que ce n’est pas ma zone de prédilection. Je suis plus à l’aise dans un tunnel d’avant-match. J’aime bien le cinéma français. Je pense qu’on a aussi beaucoup de talent, beaucoup de comédiens de grande qualité et c’est toujours sympa de le voir performer. Je suis quand même mieux et plus à l’aise avec mes potes à Toulouse qu’à Cannes, mais je suis toujours curieux de vivre de nouvelles expériences, découvrir de nouveaux milieux et rencontrer de nouvelles personnes », confie-t-il dans une interview accordée à Brut.