Antoine Dupont : La grosse charge de Boudjellal !

Fortement médiatisé depuis plusieurs années, Antoine Dupont est devenu la grande star du rugby français et la vitrine du XV de France à l'internationale. Mais certains ont pu se montrer agacés par ce statut un peu particulier accordé au demi de mêlée du Stade Toulousain, et ce fut notamment le cas de Mourad Boudjellal qui avait chargé Dupont à ce sujet.

C'est un fait, l'après Coupe du Monde 2023 en France n'a pas été de tout repos pour Antoine Dupont. Le XV de France avait été éliminé en quart de finale contre l'Afrique du Sud (28-29), et le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain avait été largement pointé du doigt les semaines qui ont suivi cette désillusion. En décembre 2023, dans sa chronique sur Eurosport, Mourad Boudjellal avait notamment chargé Dupont au sujet de sa starification médiatique.

« Depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont » « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, il a rencontré tout le monde, mais sur le terrain, pour l'instant il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupond avec un d comme dans Tintin. C’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin », avait lâché Boudjellal, ancien président emblématique du RC Toulon, qui ne s'était pas montré tendre à l'encontre d'Antoine Dupont.