700 000€ pour Antoine Dupont : La star qui gagne deux fois plus !

Axel Cornic

A 28 ans, Antoine Dupont est sans conteste l’une des plus grandes personnalités du rugby tricolore, mais surtout mondial. Pourtant, le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est loin d’être parmi les joueurs les mieux payés de la planète et même pas du Top 14, où il est dépassé par un rival bien connu.

Tout le monde rêverait d’avoir un Antoine Dupont dans son équipe. Le demi de mêlée est un véritable prodige, qui a totalement révolutionné le rugby comme on le vivait il y a encore quelques années. On nous l’envie partout à l’étranger, même si pour certains il y a mieux !

Le statut de Dupont remis en doute Récemment, Will Genia a en effet soulevé une énorme polémique, assurant que Dupont n’était pas le meilleur numéro 9 au monde. « Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde, et de loin. Oui, vraiment. Dupont est un monstre physique, il n’y a jamais eu un joueur comme lui, il est incroyablement doué » a expliqué l’international australien. « Mais mes demis de mêlée préférés, ce sont ceux qui allient finesse, vista et sens du jeu : des profils comme Aaron Smith, Fourie du Preez… ».