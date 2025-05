Antoine Dupont : La folie à 85 000€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont ne refoulera pas les pelouses de rugby avant l'automne. L'occasion pour le capitaine du XV de France d'apparaître différemment qu'avec une maillot. Il était ainsi présent au festival de Cannes, accompagné de sa nouvelle compagne Iris Mittenaere, et vêtu d'un magnifique smoking avec au poignet une montre à 86 000€.

En pleine convalescence après avoir subi une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont est écarté des terrains au moins jusqu'à l'automne. Par conséquent, le capitaine du XV de France s'occupe différemment que par le biais du rugby. Ces derniers jours, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain était par exemple présent au Festival de Cannes en présence d'Iris Mittenaere, sa compagne. L'occasion pour eux d'officialiser leur couple.

Dupont à Cannes avec une montre à 86 000€ Et dans une interview à Brut, Antoine Dupont a d'ailleurs reconnu ne pas être très à l'aise sur le tapis rouge : « Je stresse plus sur le tapis rouge, vu que ce n’est pas ma zone de prédilection. Je suis plus à l’aise dans un tunnel d’avant-match ». Et pourtant, le Toulousain a bien caché son jeu dans un magnifique smoking avec à son poignet une montre qui a également fait son petit effet. Il s'agissait d'une Royal Oak Offshore de la marque de luxe Audemard Piguet dont la valeur est estimée à 86 000€. Rien que ça.