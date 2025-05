Jalibert : La «pu**** d’histoire» qui le fait craquer !

Après avoir longtemps été pointé du doigt, Matthieu Jalibert et sur le toit de l’Europe avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles. Acteur majeur du titre en Champions Cup, il savoure cette victoire sur Northampton (28-20), moins d’un an après une finale de Top 14 catastrophique contre le Stade Toulousain d’Antoine Dupont (59-3).

Ce mercredi, Matthieu Jalibert est en effet l’un des premiers à faire le tour des médias, puisqu’après RMC Sport il s’est exprimé au micro de beIN Sports. « Je crois que je ne réalise même pas, tellement le match a été dur, long… Ça n’en finissait jamais… Mais quelle putain d’histoire. D’où on revient l’année dernière avec cette finale… On avait tous la tête au fond du seau, et on s’était promis qu’on reviendrait dans une des deux compétitions » a expliqué l’ouvreur du l’ UBB et du XV de France .

« C’est juste exceptionnel, on est Champions d’Europe bordel »

« Aujourd’hui, on va le chercher c’est exceptionnel. C’est un grand jour pour nous, pour le club, pour nos familles. C’est juste exceptionnel, on est Champions d’Europe bordel » a poursuivi Matthieu Jalibert. « Honnêtement, on sentait qu’on dominait, que physiquement on était bien, et que sur chaque attaque on arrivait à trouver des solutions. Il y a eu une belle équipe en face qui nous a mis à mal sur nos lancements de touche, mais on est restés soudés, solidaires. On est allés chercher le titre, donc c’est formidable. On est une drôle d’équipe »