Il écœure le Stade Toulousain... et finit en fauteuil roulant !

Il est l'un des grands artisans de la victoire de l'UBB en Champions Cup. Maxime Lucu a effectivement brillé, notamment la demi-finale contre le Stade Toulousain. En finale, il a remis ça contre Northampton, mais cela lui a coûté cher puisqu'il en est sorti blessé et il est même apparu en fauteuil roulant.

« La demie contre Toulouse, parce qu’on connaît Toulouse et sa qualité en phase finale. On savait très bien qu’ils venaient en ayant conscience de ce qu’il s’était passé en finale 2024. On avait cette peur-là. Honnêtement, le moment passé à Bordeaux cet après-midi-là, au Matmut Atlantique, a été incroyable. Et on s’est dit : "Putain, on ne peut pas gâcher ce moment-là en perdant en finale !" », lance-t-il dans les colonnes du Midi-Olympique avant de revenir sur sa blessure qui l'a poussé à utiliser un fauteuil roulant pour ne pas l'aggraver.

... mais finit en fauteuil roulant après la finale

« J’ai déjà reçu des béquilles mais souvent, je les sentais déjà durant le match. Quand vous êtes pris en charge au vestiaire, avec la compression et tout ça, la béquille se calme et c’est plus facile. Samedi, je ne me prenais pas la tête. Vu qu’on avait gagné, je me suis dit que ce n’était que des courbatures. Pendant un match, on est un peu dans un état second, donc quand on prend des coups, on ne les sent pas forcément, même si j’ai un rapport à la douleur qui est assez élevé », ajoute Maxime Lucu.