Dupont - Ntamack : Il annonce sa revanche !

Après une saison pleine de rebondissements, les deux meilleures équipes du Top 14 se sont qualifiées pour la finale au Stade de France. L’Union Bordeaux-Bègles de Matthieu Jalibert va retrouver le Stade Toulousain de Romain Ntamack, dans un remake de la finale de l’année dernière, qui avait eu un scénario à sens unique (59-3).

Les phases finales du Top 14 ont livré leur verdict et le 28 juin prochain, le Bouclier de Brennus sera soulevé soit par l’ UBB soit par le Stade Toulousain . Et ce sont étrangement les Bordelais qui sont annoncés favoris, avec des Toulousains qui ont perdu des pièces importantes ces derniers mois, avec notamment la grave blessure d’ Antoine Dupont .

« On aura notre revanche en finale du Championnat »

Mais Yannick Bru n’est pas dupe ! Après ce qui s’est passé l’année dernière, celui qui a remporté des nombreux titres avec Toulouse en tant que joueur est conscient que ça ne sera pas simple, face à Romain Ntamack et ses coéquipiers. « On s'est affrontés plusieurs fois cette année. Là, on aura notre revanche en finale du Championnat. C'est vraiment que la finale de la saison dernière a été un moment dur, mais de l'eau a coulé sous les ponts, on a travaillé dessus, on a analysé, je pense que le scénario est un peu différent. Mais oui, c'est clair que ça sera sûrement présenté comme une revanche » a déclaré le manager de l’UBB.