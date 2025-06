Dérapage raciste au sein du XV de France, l’annonce forte de Galthié

Axel Cornic

Il y a un an, le XV de France partait en Argentine pour ce qui allait devenir la tournée estivale la plus controversée de son histoire. Les polémiques et les scandales ont été nombreux, avec notamment les propos ouvertement racistes d’un Melvyn Jaminet qui a rapidement été écarté.

Dans quelques semaines, le XV de France va affronter les All Blacks chez eux, pour trois test-matchs qui s’annoncent très disputés. Mais avec quels joueurs ? Car là est toute la question, puisque la plupart des cadres tricolores ne seront pas présents.

Le retour de Jaminet avec le XV de France ? Les options sont nombreuses et certains évoquent déjà un retour de Melvyn Jaminet, qui a retrouvé un bon niveau avec le RCT après la longue suspension qui lui a été infligée. Pour rappel, l’arrière avait écopé de trente-quatre semaines de suspension après avoir tenu des propos ouvertement raciste l’été dernier, lors de la tournée estivale du XV de France en Argentine, dont il avait été écarté. Récemment interrogé sur cette possibilité, le principal intéressé avait entrouvert la porte en déclarant : « Quand tu y goûtes, tu y penses encore ».