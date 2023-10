Coupe du monde de rugby : Un dernier match des champions du monde avant le XV de France ?

Arnaud De Kanel

La quatrième semaine de compétition s'achève ce dimanche 1er octobre. Au programme du jour, une rencontre entre l'Australie et le Portugal et surtout l'affrontement tant attendu entre les Tonga et l'Afrique du Sud. Champions du monde en titre, les Springboks devraient - sauf catastrophe - retrouver le XV de France en quarts de finale. Il s'agit de leur dernière rencontre dans cette phase de poules.

Une nouvelle journée de Coupe du monde démarre. Deux matchs sont programmés pour ce dimanche 1er octobre. Le premier opposera l'Australie au Portugal tandis que l'Afrique du Sud affrontera les Tonga.

Le plan du XV de France avec Dupont est dévoilé https://t.co/tuEv6zDUTL pic.twitter.com/Ajw3azT4VU — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Australie - Portugal

L'Australie a un pied dans le vide. Après s'être inclinés contre les Fidji (15-22) puis le Pays de Galles (6-40), les Wallabies ont vu leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale se réduire encore un peu plus samedi soir. En effet, les Fidji ont péniblement battu la Géorgie mais ce succès est précieux et il ne fait pas les affaires des hommes d'Eddie Jones. Ils seront confrontés à une épatante équipe du Portugal qui reste sur un nul contre la Géorgie (18-18). « Il va falloir assumer. On a laissé tomber les Australiens en tribunes, mais aussi ceux qui nous soutiennent partout dans le monde. On n’a pas été au niveau, on assume. Ce n’est pas le visage qu’on veut montrer. On a beaucoup travaillé pour créer un groupe soudé. C’est facile d’être soudés dans les bons moments, quand on gagne. Mais on ne gagne pas beaucoup ces derniers temps. On a un groupe résilient, mais cela ne suffit pas dans les matchs couperets comme celui-là », confiait Tate McDermott après la déroute contre les Gallois la semaine passée. Habituellement serein et provocateur, Eddie Jones accusait également le coup. « C’est un moment difficile à traverser et en même temps, c’est la plus belle des occasions pour apprendre. Il faut apprendre à être réguliers et à mettre en place ce qu’on sait faire. Mais oui, ça fait très mal », concédait le sélectionneur des Wallabies . Pendant que dans les rangs portugais, le moral est au beau fixe après un tournoi inattendu.



Patrice Lagisquet, le sélectionneur français du Portugal, est surpris par les performances de son équipe dans cette Coupe du monde. « L’équipe a des ressources. Nous avons des fragilités par moments : notre entame de match n’est bonne du tout et on multiplie les erreurs en conquête, en discipline, en défense… C’était sans doute dû à la charge émotionnelle liée à la présence des familles et des amis dans le stade. Les joueurs ont été submergés par les émotions. On avait certainement sous-estimé cet aspect-là (il sourit). Mais nous avons de la chance car on n’encaisse que très peu de points. Puis, nous sommes capables de réactions qui sont surprenantes. On paraît tellement bas et fragiles qu’on ne s’attend pas à sortir un essai magnifique comme ça a été le cas en première mi-temps. On doit bien gérer la dynamique de groupe. Car après avoir enchaîné deux matchs où l’intensité était forte, certains joueurs seront certainement très fatigués. Pour la qualification, ça va être difficile (il rit)... Donc, c’est l’occasion de faire entrer des joueurs dans la compétition parce que dans les enjeux de notre sélection, il y a aussi le fait de préparer l’avenir. On va en discuter avec le staff en vue du prochain match », confiait-il dans les colonnes du Midi Olympique au lendemain du match nul face à la Géorgie. Les Loups sont prêts à rugir et à dévorer les kangourous australiens. Coup d'envoi prévu à 17h45 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.



La composition de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Perese, 11. Koroibete ; 10. Donaldson, 9. Mcdermott ; 7. McReight, 8. Valetini, 6. Hooper ; 5. Arnold, 4. Frost; 3. Slipper, 2. Porecki (cap), 1. Bell.



Les remplaçants australiens : 16. Faessler, 17. Schoupp, 18. Fa'amausili, 19. Leota, 20. Kemeny, 21. Fines-Leleiwasa, 22. Gordon, 23. Vunivalu.



La composition du Portugal : 15. Sousa Guedes ; 14. Storti, 13. Bettencourt, 12. Appleton (cap.), 11. Marta ; 10. (o)Portela, 9. (m)Marques ; 8. Martins, 7. de Freitas, 6. Wallis ; 5. Belo, 4. Madeira ; 3. Hasse Ferreira, 2. Tadjer, 1. Costa.



Les remplaçants portugais : 16. Fernandes, 17. Diniz, 18. Bruno, 19. Cerqueira, 20. Simões, 21. Belo, 22. Moura, 23. Pinto.

Afrique du Sud - Tonga