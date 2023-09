Coupe du monde de rugby : Un danger débarque pour le XV de France ?

Jean de Teyssière

Si le XV de France remporte son match face à l'Italie le 6 octobre prochain, il sera qualifié pour les quarts de finale. L'opposition devrait alors être l'Afrique du Sud qui a perdu le match tant attendu face à l'Irlande (8-13). Les champions du monde en titre ont montré de nombreuses défaillances dans leur jeu au pied mais cela pourrait vite changer car Handré Pollard, l'ouvreur qui a notamment permis à son équipe d'être sacrée au Japon, est de retour.

Lors du match de l'Afrique du Sud face à l'Ecosse, le talonneur Malcolm Marx s'est rompu le ligament croisé de son genou et est donc forfait pour la suite de la Coupe du monde. Il a été remplacé cette semaine par le demi d'ouverture sud-africain, Handré Pollard, qui avait inscrit 69 points au pied lors de la dernière Coupe du monde.

«C'est incroyable d'être de retour»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Handré Pollard était heureux d'être de retour au sein de la sélection sud-africaine : « C'est incroyable d'être de retour ! Je vais essayer de profiter chaque jour de cette seconde chance. Cette blessure au mollet a été dure à digérer. La guérison aurait dû prendre quatre semaines et, au final, j’en ai eu pour trois mois. La période a été frustrante. Mais c'est le corps, j'ai fait de mon mieux pour revenir en forme aussi vite que possible, mais ça n'a pas marché. Lors de ma non-sélection, cela a été difficile… Mais c’est la vie ! On m'a demandé de rester positif, de me tenir prêt, et c'est ce que j'ai fait. Je reste quand même triste pour Malcolm (Marx, NDLR). Aujourd'hui, je me sens chanceux d'avoir été rappelé au sein des Springboks. »

«S'il a besoin d'aide, je suis là pour lui»