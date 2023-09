Coupe du monde de Rugby : L’Italie arrive, il prévient le XV de France

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jonathan Danty s’est déjà projeté sur le prochain match du XV de France dans cette poule A, qui se tiendra dans une dizaine de jours face à l’Italie. Une rencontre très importante, puisqu’elle pourrait bien marquer le parcours français en cette Coupe du monde.

Si tout le monde regarde déjà vers un éventuel quart de finale face à l’Afrique du Sud ou l’Irlande, le XV de France devra d’abord finir son chemin dans cette poule A. Et le dernier pas pourrait bien être le plus compliqué, avec une Italie qui a bien failli berner les hommes de Fabien Galthié lors du dernier Tournoi des 6 Nations (24-29).

« On a souvent des difficultés contre cette équipe, notamment sur les soixante premières minutes »

Lors du point presse de ce jeudi, Jonathan Danty a répondu aux questions concernant cette rencontre face à l’Italie. « C’est une équipe qu’on connaît pas mal parce qu’on la croise souvent pendant le Tournoi des 6 nations. On a souvent des difficultés contre cette équipe, notamment sur les soixante premières minutes. C’est une équipe qui progresse pas mal ces dernières années » a expliqué le trois-quart centre du XV de France.

« On s’en méfie et notre match de Lyon est déjà un huitième de finale »