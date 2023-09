Coupe du monde de Rugby : Humilié, il lance une invitation improbable avant le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les All Blacks n’ont fait qu’une bouchée de l’Italie (96-17) vendredi sur la pelouse de Lyon. Après la rencontre, Ange Capuozzo a logiquement reconnu la supériorité néo-zélandaise, en profitant pour recadrer certains analystes ayant pointé du doigt le niveau de la Nouvelle-Zélande durant la semaine.

L’Italie n’a rien pu faire face à la Nouvelle-Zélande, qui a facilement pris l’avantage sur son adversaire du jour à Lyon (96-17). Kieran Crowley, le sélectionneur de la Squadra , a logiquement reconnu l’énorme supériorité des All Blacks , invaincus en 16 confrontations contre les Italiens. « Ils nous ont détruits , a-t-il lancé après la gifle reçue. Ç’a été un entraînement pour eux. (…) Ce n'était pas une grande journée de travail. Il faut jeter ce match à la poubelle et penser à la semaine prochaine. » Ange Capuozzo partage ce constat, en profitant pour remettre à leur place certains consultants.

« J’invite tous ceux qui ont analysé cette équipe à venir sur le terrain et à jouer contre eux »

Au micro de TF1 , l’Italien a en effet souhaité clarifier certains commentaires réalisés ces derniers jours : « J’ai entendu énormément de choses sur la Nouvelle-Zélande dans la semaine comme quoi ils étaient battables. J’invite tous ceux qui ont analysé cette équipe à venir sur le terrain et à jouer contre eux. C’est une équipe en place et sérieuse. Elle a énormément d’atouts et elle est très difficile à jouer . »

« On va se reconcentrer en passant une bonne nuit. On en a énormément besoin »