Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud veut jouer un mauvais tour au XV de France

Alexis Brunet

Pour défier le XV de France dimanche soir en quart de finale de Coupe du monde, l'Afrique du Sud a réservé quelques surprises dans sa composition d'équipe. Ainsi Cobus Reinach sera aligné au poste de demi de mêlée, à la place de Faf de Klerk. Un choix qui peut s'expliquer par le fait que le premier cité maîtrise le français, et il pourrait donc comprendre les annonces adverses, d'après Joel Stransky, ancien international sud-africain.

Le XV de France s'apprête à entrer dans sa phase finale de Coupe du monde. Les partenaires d'Antoine Dupont seront opposés dimanche soir à l'Afrique du Sud, au Stade de France. Une rencontre donc capitale, pour laquelle le sélectionneur des Springboks, Jacques Nienaber, a décidé d'innover au niveau de sa composition d'équipe.

Libbok associé à Reinach pour l'Afrique du Sud

Alors que l'on pouvait imaginer que la charnière sud-africaine serait composée d'Handré Pollard à l'ouverture, et de Faf de Klerk à la mêlée, c'est finalement l'association Libbok-Reinach qui a été choisie. D'après Joel Stransky, ancien Springbok, interrogé par L'Équipe , le choix de titulariser Cobus Reinach peut s'expliquer par sa maîtrise du français (il a joué à Montpellier), ce qui pourrait lui permettre de comprendre les annonces adverses. « Reinach fait de très bons matches et, comme il comprend le français, il entendra peut-être les annonces adverses. Mais surtout il met du rythme en attaque et peut aussi attaquer la ligne avec sa vitesse. Il va ajouter une dimension au jeu des Springboks. »

Du classique pour Galthié

Pour ce qui est de la composition du XV de France, Fabien Galthié n'a lui pas innové. Antoine Dupont retrouve sa place de titulaire, et Maxime Lucu glisse donc sur le banc. Le demi de mêlée sera associé à Matthieu Jalibert à l'ouverture. Louis Bielle-Biarrey enchaîne lui une nouvelle titularisation sur l'aile.