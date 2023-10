Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Fidji

Arnaud De Kanel

Comme pour le Pays de Galles - Argentine de la veille, cet Angleterre - Fidji passe en second plan de cette nouvelle journée de compétition à cause du tant attendu XV de France - Afrique du Sud. Et pourtant, si les Bleus se qualifient ce soir, ils retrouveront le vainqueur de ce duel samedi prochain au Stade de France.

Suite et fin des quarts de finale de cette Coupe du monde de rugby 2023 ce dimanche 15 octobre avec une première rencontre entre l'Angleterre et les Fidji, deux équipes qui se sont affrontées juste avant le Mondial.

Un nouvel exploit pour les Fidji ?

C'est un match à la saveur particulière pour l'Angleterre et les Fidji. Capables du meilleur comme du pire, ces deux équipes se retrouvent un mois et demi après leur dernière confrontation qui avait tourné en la faveur des Fidjiens (22-30). Il s'agissait là de la première victoire fidjienne contre l'Angleterre, le tout à Twickenham. Les joueurs du XV de la Rose veulent évidemment se venger. « On a joué contre les Fidji en préparation, c’était un super match si on regarde bien, et croyez-moi, on a beaucoup appris. Les circonstances ont changé depuis, on monte en puissance, on a passé plus de temps ensemble et on sera plus forts que le 26 août, croyez-moi. Les Fidjiens ont très bien joué lors des phases de poules, ils ont des joueurs dangereux au centre du terrain, mais nous aussi », confiait Marcus Smith. « Les Fidji, comme le sont les Samoa, sont une belle équipe, avec des joueurs très dangereux ballon en main. On se souvient bien qu’on a perdu le dernier match contre les Fidjiens mais la motivation ne manquera pas. Il faudra être plus régulier et concrétiser nos temps forts. Je pense qu’il y a des secteurs où nous avons pris le dessus, que ce soit en défense, sous les ballons hauts ou la conquête. Il y a des secteurs dans lesquels on commence à être dominants », ajoutait de son côté Ben Earl.



Il est de retour, prêt à affronter l'Afrique du Sud et c'est tout simplement le meilleur joueur du monde : Antoine Dupont. pic.twitter.com/7Uehtglq3N — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Nous allons devoir passer à autre chose très rapidement et se concentrer sur le quart de finale. Nous allons rapidement faire l’analyse de cette défaite pour basculer très vite sur le quart de finale

Horaire et diffusion TV d'Angleterre - Fidji

Le coup d'envoi sera donné par le Français Mathieu Raynal à 17h00 depuis le Stade Vélodrome de Marseille. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Angleterre - Fidji

La composition de l'Angleterre : 15. Smith ; 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Farrell (cap.), 9. Mitchell ; 7. Curry, 8. Earl, 6. Lawes ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. Dan, 17. Marler, 18. Sinckler, 19. Martin, 20. Vunipola, 21. Care, 22. Ford, 23. Lawrence.



La composition des Fidji : 1. Mawi, 2. Ikanivere, 3. Tagi, 4. Nasilasila, 5. Tuisue, 6. Tagitagivalu, 7. Botia, 8. Mata, 9. Lomani, 10. Botitu, 11. Radradra, 12. Tuisova, 13. Waisea (cap), 14. Habosi, 15. Droasese.



Les remplaçants fidjiens : 16. Matavesi, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Derenalagi, 20. Miramira, 21. Kuruvoli, 22. Masi, 23. Maqala.