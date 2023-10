Coupe du monde de Rugby : Le XV de France cartonne, Deschamps s’émerveille

Axel Cornic

Invaincu en phase de poules, le XV de France va rentrer dans le dur ce dimanche avec le quart de finale face à l’Afrique du Sud. Un match que suivra sans aucun doute Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France de football, qui semble être l’un des premiers fans de ces Bleus du rugby.

Le succès de cette Coupe du monde est total, alors que les phases finales ont débuté ce week-end. Devant leur télévision ou dans les stades, les supporters sont au rendez-vous et une fois n’est pas coutume, le ballon ovale semble avoir supplanté son cousin du football.

XV de France : Il rassure tout le monde pour Dupont https://t.co/wclfhfutf8 pic.twitter.com/LFcwEB6S50 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« Ce groupe diffuse de bonnes ondes »

Récemment qualifié pour l’Euro 2024, Didier Deschamps est l’un des premiers fans de ce XV de France, qu’il a pu côtoyer pendant la préparation. « J’ai pu suivre en immersion une journée de préparation. M’imprégner de leur mode de fonctionnement. J’ai pu échanger avec beaucoup de monde. J’ai beaucoup plus reçu que donné. Ce groupe diffuse de bonnes ondes » a confié le boss des Bleus du foot, dans une longue interview publiée ce samedi par Le Parisien .

« J’apprécie sa créativité »