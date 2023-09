Coupe du monde de rugby : Duel entre Afrique du Sud et l'Irlande en affiche de ce 23 septembre

Arnaud De Kanel

Ce samedi 23 septembre marquera la suite de la compétition entre l'Afrique du Sud, l'Irlande ou encore l'Angleterre. Trois matchs sont au programme de ce 23 septembre avec donc ce choc tant attendu entre les Springboks et le XV du Trèfle.

La Coupe du monde de rugby continue ce samedi et elle nous réserve trois belles affiches avec un match opposant la Géorgie au Portugal avant que l'Angleterre ne défie le Chili et que les deux meilleurs nations du monde s'affrontent à 21h. En effet, l'Afrique du Sud sera opposée à l'Irlande pour le choc tant attendu.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Géorgie - Portugal

Le premier match au programme de ce 23 septembre débutera à 14h au Stadium de Toulouse et il opposera la Géorgie au Portugal, deux équipes battues lors de leur premier match. Les Géorgiens s'étaient inclinés face à l'Australie (35-15), tandis que les Portugais avaient chuté avec les honneurs face au Pays de Galles (28-8). Une rencontre décisive pour l'avenir de ces deux sélections dans cette Coupe du monde de rugby puisqu'elles figurent dans le très indécis groupe C. Les Lobos veulent décrocher le premier succès de leur histoire dans un Mondial. « Pour vaincre la Géorgie, nous savons qu’il va falloir rivaliser devant. Pour cela, nous chercherons à conserver le ballon le plus possible, afin de les contenir devant en premier lieu, et contrôler la partie. Durant toute la semaine, à l’heure de préparer ce rendez-vous, nous avons beaucoup évoqué, entre avants, les phases de conquête mais aussi la bataille dans les rucks. Nous avons beaucoup travaillé sur ces points précis et nous sommes prêts à nous battre. Et à saisir toutes les opportunités qu’il y aura pour marquer, en mettant nos trois-quarts dans de bonnes dispositions », a déclaré Joao Granate dans des propos relayés par Rugbyrama . La Géorgie doit quant à elle se rassurer après avoir sombré contre les Wallabies il y a deux semaines.



La composition de la Géorgie : Niniashvili - Tabutsadze, Kveseladze, Sharikadze (cap.), Todua - Abzhandadze (o), Aprasidze (m) - Gorgadze, Saginadze, Jalagonia - Mikautadze, Chachanidze - Gigashvili, Mamukashvili, Nariashvili.



Les remplaçants géorgiens : Zamtaradze, Gogichashvili, Papidze, Cheishvili, Tsutskiridze, Lobzhanidze, Matkava, Tapladze.



La composition du Portugal : Sousa Guedes - Storti, Bettencourt, Appleton, Marta - Portela (o), Marques (m) - Simoes, Martins, Granate - Cerqueira, Madeira - Ferreira, Tadjer, Fernandes.



Les remplaçants portugais : Costa, Campergue, Alves, Belo, Wallis, de Freitas, Lucas, Cardoso Pinto

Angleterre - Chili

Puis ce sera au tour de l'Angleterre et au Chili d'en découdre à partir de 17h45 au Stade Pierre Mauroy de Lille. Tout va pour le mieux en ce moment pour les Anglais qui se sont défaits de l'Argentine (27-10) et du Japon (34-12) lors de leurs deux premiers matchs. La première place du groupe D est promise au XV de la Rose qui pourrait se donner encore un peu plus d'air face à la modeste équipe chilienne battue par le Japon (42-12) et les Samoa (43-10) dans ce Mondial. Malgré un jeu pas flamboyant, l'Angleterre peut, comme souvent, compter sur le soutien de ses supporters venus en masse depuis le premier match face aux Pumas . « Je m’attends encore à une grande équipe anglaise sur le terrain. Tous les soutiens que nous recevons sont fantastiques. C’est une chance incroyable pour nous de pouvoir compter sur nos supporters. Ils paient cher pour être ici et suivre l’équipe. Je suis certain qu’ils seront encore présents en nombre au prochain match. On les remercie infiniment, et nous devons leur rendre hommage », confiait le sélectionneur Steve Borthwick après la victoire face au Japon. Cette rencontre marquera le grand retour d'Owen Farrell.



La composition de l'Angleterre : 15. Smith ; 14. Arundell, 13. Daly, 12. Lawrence, 11. Malins ; 10. Farrell (cap.), 9. Care ; 7. Willis, 8. Vunipola, 6. Ludlam ; 5. Martin, 4. RIbbans ; 3. Sinckler, 2. Dan, 1. Rodd.



Les remplaçants anglais : 16. Walker, 17. Marler, 18. Stuart, 19. Chessum, 20. Earl, 21. Youngs, 22. Ford, 23. Marchant.



La composition du Chili : 15. Urroz ; 14. Game, 13. Saavedra, 12. Garafulic, 11. Velarde ; 10. Fernandez, 9. Videla ; 7. Silva, 8. Escobar, 6. Sigren (cap) ; 5. Eissmann, 4. Saavedra ; 3. Dittus, 2. Bohme, 1. Lues.



Les remplaçants chiliens : 16. Ayarza, 17. Carvallo, 18. Martinez, 19. Orchard, 20. Huete, 21. Gurruchaga, 22. Lastra, 23. Dussaillant.

Afrique du Sud - Irlande