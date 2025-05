Comme Ntamack, Antoine Dupont quitte Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contre l'Irlande lors du dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont poursuit sa rééducation dans d'excellentes conditions. Et pour cause, comme Romain Ntamack avant lui, le capitaine du XV de France continue son programme au Centre Paramédical du Sport" Performe basé à Sainte-Marie-la-Mer.

Malgré la victoire finale lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a connu un terrible coup dur en se rompant les ligaments croisés du genou droit lors de la victoire en Irlande. Résultat, plusieurs mois d'absence et pas de retour prévu avant l'automne. « Tout s'est bien déroulé, même si c'est la partie sûrement la plus fastidieuse, la plus douloureuse aussi. J'avais mes potes, j'avais ma famille qui sont venus me voir. J'ai eu beaucoup de soutien et pour le moment, toutes les étapes se déroulent bien (...) Je n'ai pas eu de complications post-opératoires. Là, j'ai pu enlever les béquilles, reconduire, donc ça progresse bien pour moi », confiait toutefois le capitaine du Stade Toulousain au début du mois de mai.

Dupont quitte Toulouse pour sa remise en forme Des propos rassurant de la part d'Antoine Dupont, qui poursuit sa rééducation loin de Toulouse. Et pour cause, le demi-de-mêlée travaille avec le Centre Paramédical du Sport Performe basé à Sainte-Marie-la-Mer. Avant lui, d'autres Toulousains avaient fait le même choix à l'image de Romain Ntamack. Et visiblement, tout se passe bien. Ancien kinésithérapeute des équipes de France à XV, des Dragons Catalans (2012-2017) et du XIII de France, Jean-Michel Grand dirige cette structure et raconte les premiers jours avec Antoine Dupont. « Il m’a demandé s’il pouvait venir avec son ami d’enfance, Etienne Ducom, joueur de Narbonne et opéré du genou lui aussi, une semaine après lui », révèle-t-il auprès de L'Indépendant, avant d'en dire plus au sujet de la rééducation d'Antoine Dupont.