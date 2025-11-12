Clash - Antoine Dupont : Sa nouvelle bagarre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En conflit depuis plusieurs semaines avec la Ligue Nationale de Rugby au sujet de l'épineux sujet du salary-cap, Antoine Dupont a poussé un coup de gueule afin de faire valoir ses droits et celui des autres joueurs du Top 14. Une nouvelle bagarre dans laquelle s'implique pleinement la star du XV de France, et qui a provoqué une explication avec le patron de la LNR.

Presque revenu de sa longue blessure au genou droit, Antoine Dupont entame une nouvelle bagarre ! La star du XV de France a récemment poussé un coup de gueule au sujet du salary-cap instauré par la LNR (Ligue Nationale de Rugby), actuellement fixé à 10,7M€ par club de Top 14 jusqu'à la saison 2026-2027 : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », a confié Dupont à l'AFP.

Le clash amorcé avec la LNR Et la réponse à ces attaques de Dupont ne s'est pas faite attendre puisque quelques jours plus tard, Yann Roubert, le patron de la LNR, avait rétorqué dans les colonnes du Progrès : « Le salary cap est un garde-fou déterminant pour l‘équité de nos championnats, leur compétitivité et l’équilibre économique de nos clubs. C’est important de rappeler que si la dynamique est bonne pour le rugby français, il y a encore une majorité de clubs qui perdent de l’argent en Top 14 (64 M€) comme en Pro D2 (12 M€) », a expliqué Roubert en réponse à Antoine Dupont.