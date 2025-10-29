Changement d'équipe : Antoine Dupont refuse une proposition !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Antoine Dupont va prendre la direction de Marcoussis afin de terminer son processus de rééducation après sa grave blessure. Le capitaine du XV de France avait pourtant la possibilité de rejoindre les Crabos à Toulouse. Mais William Servat explique les raisons pour lesquelles Antoine Dupont est resté avec les Bleus.

Quasiment huit mois après sa rupture des ligaments croisés lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont se rapproche de son grand retour à la compétition. Mais il faudra se montrer encore un peu patient. Et pour cause, bien qu'il soit présent à Marcoussis avec le XV de France, Antoine Dupont ne jouera pas, mais profite des installations pour peaufiner sa récupération et préparer son retour. Et comme l'explique William Servat, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain aurait pu s'entraîner avec les Crabos à Toulouse.

Dupont aurait pu rejoindre les Crabos « Dans sa reprise d’activités, il était prévu qu’il s’entraîne dès cette semaine avec l’effectif toulousain. Vu que son club sera en vacances la semaine prochaine, on lui donne simplement la possibilité de s’entraîner avec nous ici. Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos à Toulouse, il va s’entraîner avec nous ici », confie-t-il en conférence de presse.