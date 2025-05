Antoine Dupont - Transfert à l’UBB : La révélation choc !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'été 2014, au moment de quitter son club de Auch pour franchir un cap au plus haut niveau, Antoine Dupont avait sollicité toute sa famille étant donné qu'il avait l'embarras du choix en Top 14. La star du XV de France avait finalement opté pour Castres, alors que l'UBB était également sur les rangs pour son transfert à cette époque.

« Antoine avait intégré depuis longtemps qu'il lui faudrait partir »

Et Marie-Pierre, la mère d'Antoine Dupont, évoque les réunions de famille lorsqu'il s'agit de discuter d'un transfert pour son fils : « Sur ses choix de carrière, Antoine sollicite toute la famille. Quand il n'est pas avec nous, il appelle, on pose le téléphone au milieu de la pièce et on discute à distance autour. Au moment du choix de Castres, Antoine avait intégré depuis longtemps qu'il lui faudrait partir à un moment donné, mais c'est parfois difficile de trancher entre plusieurs clubs », lâche la mère de Dupont.