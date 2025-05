Antoine Dupont : Il balance sur le malaise avec Urios !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par Castres avant de signer au Stade Toulousain à l'été 2017, Antoine Dupont a été dirigé par Christophe Urios qui était le manager de l'époque. Ce dernier n'a d'ailleurs pas eu une relation idyllique avec la star du XV de France, et pour cause, il lui préférait Rory Kockott en tant que titulaire. Le frère de Dupont évoque ce malaise avec Urios.

Antoine Dupont est devenu au fil des années une référence mondiale au poste de demi de mêlée, et la star incontestable du XV de France. Mais le chemin a été semé d'embûches pour le capitaine des Bleus et du Stade Toulousain, notamment lorsqu'il évoluait du côté de Castres (2014-2017). Dupont était à cette époque sous les ordres de Christophe Urios, et la relation entre les deux hommes n'a pas été forcément excellente...

« Il savait qu'il irait à Toulouse » Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en novembre dernier, le frère d'Antoine Dupont, Clément, s'est remémoré dans un premier temps les coulisses du départ de Castres pour prendre la direction du Stade Toulousain, en 2017 : « Il savait qu'il irait là-bas un jour. Et c'est arrivé la saison où Toulouse était vraiment naze. Il avait notamment pris 52-7 à Castres lors de l'avant-dernière journée de Championnat. Je m'en rappelle, j'étais au match. Et Antoine décide quand même de signer là-bas... », indique son frère. Il faut dire que le malaise était palpable entre Antoine Dupont et Christophe Urios, qui lui préférait Rory Kockott à Castres.