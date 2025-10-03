Antoine Dupont : Surprise, Toulouse force son départ !

Axel Cornic

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont ne souhaite pas précipiter son retour. Il ne sera donc pas avec le XV de France pour les tests de novembre, même si on a récemment appris qu’il devrait bel et bien quitter Toulouse pour rejoindre Marcoussis, afin de poursuivre sa réathlétisation.

Son retour est devenu un véritable feuilleton. Après une opération au genou, Antoine Dupont a repris le chemin de l’entrainement en ce début de saison. Son objectif est de retrouver la compétition fin novembre ou début décembre prochain avec son club du Stade Toulousain, comme il l’a récemment annoncé.

Il prépare son retour Invité surprise du match de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre le 27 septembre dernier, Dupont a en effet confirmé qu’il ne participerait pas à la tournée de novembre du XV de France. « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois » a déclaré le rugbyman de 28 ans, au micro de PSG TV. « J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».