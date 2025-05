Antoine Dupont, l’incroyable craquage en direct !

Axel Cornic

Les déclarations de Will Genia sur le titre de meilleur demi de mêlée ont déclenché d’énormes débats, en France comme à l’étranger. Et si l’international australien pense que Jamison Gibson-Park est plus fort qu’un Antoine Dupont, d’autres pensent plutôt au double champion du monde en titre, le Sud-Africain Faf de Klerk.

Qui est le meilleur ? Le chauvinisme français est mis à dure épreuve depuis quelques jours. Dans un podcast avec l’Anglais Ben Youngs, l’Australien Will Genia a mis le feu aux poudres en annonçant qu’Antoine Dupont n’est pas le demi de mêlée plus fort de la planète en ce moment.

Gibson-Park meilleur que Dupont ?

Il opte plutôt pour Jamison Gibson-Park, qui évolue avec la sélection irlandaise ainsi qu’avec la province du Leinster. « Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde, et de loin. Oui, vraiment. Dupont est un monstre physique, il n’y a jamais eu un joueur comme lui, il est incroyablement doué » a estimé Will Genia. « Mais mes demis de mêlée préférés, ce sont ceux qui allient finesse, vista et sens du jeu : des profils comme toi, Aaron Smith, Fourie du Preez… ».

« Moi je préfère être De Klerk et avoir deux Coupes du monde dans la poche ! »

Il n’y a toutefois pas que Gibson-Park et Antoine Dupont dans ce duel au sommet, puisque pour Vincent Moscato le véritable serait plutôt Faf de Klerk, qui a remporté les deux dernières Coupes du monde avec l’Afrique du Sud. « Tu préfères être Antoine Dupont ou Faf de Klerk ? Moi je préfère être De Klerk et avoir deux Coupes du monde dans la poche ! » a déclaré l’ancien talonneur, dans son émission Super Moscato Show sur RMC Sport. « Tu me parles de palmarès, ce n’est pas la Coupe d’Europe et autres... De Klerk est Champion du monde, si tu lui donne la Coupe d’Europe, il n’en veut même pas. Vous exagérer sur Dupont ».