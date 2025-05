Romain Ntamack, l’avertissement est lancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour le compte de la 24e journée de Top 14, le Racing 92 va défier un Stade Toulousain miné par de nombreuses blessures, et notamment celle de Romain Ntamack à l'ouvertutre. Mais Patrice Collazo, le coach du club francilien, se méfie malgré de cette vulnérabilité chez son adversaire du jour et lance un avertissement.

C'est un fait, le Stade Toulousain doit gérer sa fin de saison avec de nombreuses blessures au sein de son effectif ! Antoine Dupont est bien évidemment out depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit, contractée durant le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France en mars dernier, mais d'autres joueurs majeurs du club de la Ville Rose comme Romain Ntamack sont également sur le flanc avant la réception du Racing 92 samedi soir, en Top 14.

« Je ne suis pas convaincu »

Interrogé en conférence de presse mercredi au sujet d'une possible titularisation de Juan Cruz Mallía au poste de demi d’ouverture suite à cette commotion de Romain Ntamack contre Toulon, l’entraîneur du Racing 92 Patrice Collazo a répondu par un gros doute : « Je ne suis pas aussi convaincu que vous. La force de Toulouse c’est que le numéro qu’ils ont dans le dos n’a pas d’importance. On l’a vu encore le week-end dernier avec Paul Graou en dix. Dans leurs compositions, ils démarrent les matchs dans lesquels chaque joueur peut permuter. C’est la culture du club, une manière de fonctionner et une éducation », assure le coach du Racing 92.

« Des couteaux suisses de luxe»

« À Toulouse, il faut être indiscutable à un poste pour être un vrai polyvalent. Mallía peut être titulaire à l’arrière, à l’aile ou en 10. Ce sont des couteaux suisses de luxe. Ce n’est pas le mec qu’on met sur le banc et qui couvre tous les postes. C’est le mec qui joue et qui couvre tous les postes », poursuit Collazo. En clair, malgré l'absence majeure de Romain Ntamack à l'ouverture, le danger pourra venir de partout du côté du Stade Toulousain samedi face au Racing. L'avertissement est lancé...