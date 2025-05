Antoine Dupont et Iris Mittenaere, l’apparition surprise

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont a dû mettre de côté le rugby et pour les plus optimistes ne sera de retour qu’à l’automne prochain. Mais en attendant, la star de 28 ans profite de son temps libre...

Il manque beaucoup au rugby. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voir même de l’histoire du rugby, Antoine Dupont ne refoulera plus les terrains au moins jusqu’à l’automne prochain. Mais cela ne l’empêche pas de participer à des nombreux projets, bien loin des frontières de son sport.

Antoine Dupont s’amuse loin du rugby

Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain s’est notamment donné au mannequinat, mais également à la publicité en devenant l’une des égéries de Volvic. En juin 2024 on l’a également vu en Une de Têtu, magazine de l’univers LGBT, où il avait d’ailleurs pris des positions assez fortes contre l’homophobie ainsi que l’homosexualité dans le sport. Plus récemment, on a également appris qu’Antoine Dupont fera son apparition dans Le Petit Robert 2026 avec d’autres sportifs, comme l’autre star toulousaine Léon Marchand. Mais c’est une toute autre histoire qui fait parler...

Avec Iris Mittenaere à Cannes

Cela fait des semaines déjà que l’on parle du supposé couple qu’il formerait avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers 2016. Des nombreux clichés ont enflammé les réseaux sociaux, mais les deux personnalités n’ont jamais rien confirmé. Dans ce contexte, chacune de leurs apparitions donne toutefois libre cours aux débats et un nouvel épisode s’est déroulé ce jeudi. Antoine Dupont était en effet présent sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026, tout comme l’ancienne reine de beauté. Les deux n’ont pas monté les marches ensemble, mais leur présence pour la projection du film Dossier 137 pourrait bien être un indice supplémentaire sur leur idylle.