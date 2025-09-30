Antoine Dupont : Le verdict tombe pour son successeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme chaque année, le rugby français sera fête à l’occasion de la Nuit du Rugby. L’édition 2025 se tiendra le 6 octobre prochain et cela sera alors le moment de connaitre notamment l’identité du meilleur joueur de la saison dernière de Top 14. Qui succèdera à Antoine Dupont, vainqueur lors des deux dernières éditions ? Ils sont aujourd’hui trois en lice pour passer après le demi de mêlée du Stade Toulousain.

Lauréat en 2021 puis en 2023 et 2024, Antoine Dupont n’ira pas chercher un 4ème titre de meilleur joueur du Top 14 cette année. Grièvement blessé en mars dernier avec le XV de France face à l’Irlande, le demi de mêlée du Stade Toulousain a manqué une grande partie de la saison et forcément, il n’est pas dans les débats pour sa propre succession. La question est maintenant de savoir qui passera après Dupont au palmarès. C’est le 6 octobre prochain à l’occasion de la Nuit du Rugby que l’on connaitra l’heureux élu parmi les 3 nommés qui viennent d’être révélés.

Ramos, Willis ou Maqala pour succéder à Dupont ! Si Antoine Dupont ne sera donc pas le meilleur joueur du Top 14 de la saison dernière, le trophée pourrait malgré tout revenir à nouveau à Toulouse. En effet, parmi les 3 nommés révélés ce mardi, deux joueurs font partie de l’effectif dirigé par Ugo Mola : Thomas Ramos et Jack Willis. Le troisième candidat au titre de meilleur joueur du Top 14 vient de l’Aviron Bayonnais avec Sireli Maqala. Qui succèdera donc à Dupont parmi ces 3 joueurs ? Rendez-vous le 6 octobre pour le savoir.