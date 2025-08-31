Antoine Dupont, le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Privé d’Antoine Dupont pour le début de saison, le Stade toulousain a cherché à se renforcer cet été. Les Rouge-et-Noir ont notamment recruté Teddy Thomas, qui évoluait à La Rochelle. Et le joueur de 31 ans a laissé entendre que l’équipe dirigée par Ugo Mola était la destination idéale à ses yeux.

Le Stade toulousain va devoir démarrer la nouvelle saison sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 28 ans est toujours convalescent après sa grave blessure au genou contractée en mars dernier lors du Tournoi des VI Nations. Les Rouge-et-Noir ont alors cherché à se renforcer cet été pour compenser l’absence du capitaine du XV de France. C’est dans cette optique que le Stade toulousain a recruté Teddy Thomas, qui évoluait à La Rochelle. Et le joueur de 31 ans a fait comprendre que l’équipe dirigée par Ugo Mola était la destination idéale à ses yeux.

«Je me sens à l’endroit où je dois être» « C’est un style de jeu qui, je pense, me correspond. (...) Je me sens à l’endroit où je dois être, où je me sens bien. (...) Sur le papier, c’est excitant » a confié Teddy Thomas dans un entretien accordé à Midi Olympique. Le Stade toulousain devra toutefois patienter avant de voir son nouveau joueur évoluer sous ses couleurs en Top 14. Blessé contre Vannes, l’ailier de 31 ans devrait manquer le début de saison comme indiqué l’entraîneur des avants Jean Bouilhou.