Antoine Dupont : Iris Mittenaere, le clash en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très active sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere se retrouve parfois obligé de mettre les choses au point lorsqu'elle se fait critiquer. C'est le cas cette fois-ci avec son intervention sur l'IA. Celle qui est désormais en couple avec Antoine Dupont a ainsi répondu à une personne qui lui reprocher de ne pas faire appel à un graphiste. Et elle ne manque pas de s'énerver.

Suivie par 3,4 millions de personne sur Instagram, Iris Mittenaere est très active, et s'expose malheureusement aux critiques voire aux insultes. Cette fois-ci, c'est après avoir partagé un échange avec ChatGPT en story que l'ancienne Miss France a été interpellée. « Ma vie actuelle, m'embrouiller avec ChatGPT », écrivait-elle, s'amusant de la situation. Cependant, cela n'a pas fait rire tout le monde puisque l'un de ses followers lui a fait remarquer qu'elle aurait pu faire appel à un professionnel plutôt qu'utiliser un IA. « Attendez je réfléchis... Il y a des gens dont c'est le métier... Ah oui, des graphistes ! », écrit-il dans un message partagé par Iris Mittenaere qui lui a ainsi répondu dans la foulée.

Le coup de gueule d'Iris Mittenaere sur Instagram

« Nan mais les amis, parfois il s’agit de faire des présentations rapides avec des simulations où on aligne 2 logos, souvent sans budget et avec comme délai "dans 5 min max". Ne vous inquiétez pas, pour faire des sites internet et des gros projets j’ai un super graphiste qui a bossé sur IMII [sa marque, ndlr] avec budget mais là je sais exactement ce que je veux, c’est ça ou le dessiner sur un papier et j’ai fini par le faire sur mon ordi moi-même », réplique l'ancienne Miss France en story Instagram.

«Calmez-vous la team vénère»

Iris Mittenaere tente ainsi de justifier son utilisation de ChatGPT, se lançant dans un vaste débat qui a débuté avec le lancement de l'IA. Mais elle conclut par un message rassurant : « Calmez-vous la team vénère. L’IA ne vous remplaceraaaa jamais ».