Antoine Dupont - Iris Mittenaere : La grosse annonce au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont est un joueur clairement à part sur le plan médiatique dans le paysage du rugby français. Certains reprochent d’ailleurs à la star du XV de France et du Stade Toulousain son nouveau côté un peu trop people, à l’image de sa relation avec l’ancienne Miss France, Iris Mittenaere. Mais Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, assure la défense de Dupont à ce sujet.

Véritable star du XV de France dont il est le capitaine, Antoine Dupont s’avère être bien plus qu’un meneur pour la sélection tricolore. En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain est de très loin le rugbyman français le plus médiatisé de l’histoire, et pour cause, il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais certains regrettent néanmoins l’évolution un peu trop « people » d’Antoine Dupont, qui enchaine spots publicitaires, et dont la relation avec Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Monde 2016) fait les gros titres depuis maintenant plusieurs mois.

« Il se bat » Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Fabien Galthié réagit à une question sur la nouvelle dimension médiatique prise par Antoine Dupont et sur son couple avec Iris Mittenaere. Le sélectionneur du XV de France préfère botter en touche : « Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et tous les autres joueurs dont vous parlez sont indissociables de l’équipe de France depuis 2020. J’ai beaucoup d’affection pour eux. […] Antoine, c’est le chemin parfait, tout droit ou presque. Matthieu, c’est un chemin plus sinueux, plus complexe : il se bat pour porter le maillot. Mais je les adore tous les deux », indique Galthié