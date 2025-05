Antoine Dupont fait une annonce pour son retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé en mars dernier lors du choc face à l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a dû passer par la case opération après sa rupture du ligament croisé. Le capitaine des Bleus n'est donc pas là en cette fin de saison pour accompagner le Stade toulousain et sa convalescence devrait encore durer un moment. Avant la rencontre de ce dimanche face à l'Union Bordeaux-Bègles, il en a révélé davantage sur son retour.

Même s'il est incapable de défendre les chances de son club sur le terrain, Antoine Dupont reste proche de ses coéquipiers et il était présent lors du match face à l'UBB ce dimanche, conclu par un défaite en demi-finales de la Champions Cup. Le capitaine du XV de France a pu être interrogé avant le coup d'envoi concernant son retour. Le joueur de 28 ans se montre prudent.

Antoine Dupont présent pour ses coéquipiers

Sa saison étant déjà terminée, Antoine Dupont doit se concentrer sur sa convalescence et sa capacité à revenir vite en forme une fois que ce sera possible. Mais le capitaine reste très présent pour les siens puisque le Stade toulousain pouvait encore tout rafler cette année. « C’est important pour moi d’être au contact du groupe. Ça m’a fait beaucoup de bien, à eux je ne sais pas mais à moi oui ! De pouvoir les accompagner à ma manière c’est toujours bien. Avec les matches importants qui arrivent j’essaie de faire comme je peux pour les soutenir avec un peu plus de distance » a-t-il confié au micro de France 2 ce dimanche.

Dupont fait une révélation sur son retour

Au vu de la gravité de sa blessure, Antoine Dupont devra s'absenter pendant un long moment et on ne sait pas encore vraiment quand il sera capable de retrouver les terrains de rugby. « C’est beaucoup trop tôt pour parler d’une reprise aujourd’hui. On sait que ça sera autour des huit mois mais il va se passer beaucoup de choses d’ici là avec beaucoup d’étapes à franchir qui seront tout aussi importantes que la reprise » poursuit-il.