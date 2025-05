Antoine Dupont : L'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce dimanche, l'UBB et le Stade Toulousain s'affrontent pour une place en finale de la Coupe des champions afin d'aller défier Northampton tombeur du Leinster samedi dans l'autre demi-finale. Les hommes d'Ugo Mola seront toujours privés d'Antoine Dupont, mais Maxime Lucu estime que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

Choc franco-français pour une place en finale de la Coupe des champions. L'UBB et le Stade Toulousain s'affrontent en effet ce dimanche pour aller défier Northampton et décrocher le titre européen. Pour cela, les hommes d'Ugo Mola seront une nouvelle fois privés d'Antoine Dupont, toujours absent après sa rupture des ligaments croisés durant le Tournoi des VI Nations, mais Maxime Lucu, demi-de-mêlée et capitaine de l'UBB, estime que Toulouse a largement l'effectif pour compenser l'absence du meilleur joueur du monde.

Maxime Lucu n'est pas rassuré malgré l'absence de Dupont

« Il ne faut pas en tenir compte, on sait la profondeur d’effectif qu’ils ont, ils l’ont montré toute la saison. Tout le monde va parler de leurs gros absents de cette semaine, notamment Thomas (Ramos) et Peato (Mauvaka) mais ce n’est pas forcément inquiétant pour eux. On sait quels joueurs les remplacent, ils ont deux voire trois équipes compétitives, il n’y a pas de débat là-dessus. Sur ces questions, il n’y a pas eu de propos », lâche-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer plus précisément Paul Graou qui remplacera Antoine Dupont à Toulouse.

«Ce n’est pas forcément inquiétant pour eux»

« On sait son importance dans un groupe (au sujet d’Antoine Dupont, ndlr), ce qu’il amène, dans son jeu, notamment autour des rucks. Mais quand on voit ce que fait Paul Graou toutes les semaines, les saisons qu’il réalise… Ce n’est pas Antoine Dupont, personne ne peut l’être, mais en tout cas il apporte au jeu de Toulouse. On sait qu’il va être un fer de lance de leur attaque, il faudra le cerner », ajoute Maxime Lucu.