Antoine Dupont : «C’est non», coup de théâtre pour son grand retour !

Axel Cornic

Après des longs mois d’attente, Antoine Dupont a fait son grand retour à la compétition, lors du match de Top 14 entre le Racing 92 et le Stade Toulousain (48-24). Mais ce n’était pas le seul évènement de cette rencontre, qui a notamment été marquée par l’expulsion du talonneur francilien Janick Tarrit.

Tout le monde était devant sa télévision ce samedi, pour voir son retour. Blessé depuis mars 2025, Antoine Dupont a retrouvé les terrains de rugby à l’occasion de la 11e journée de Top 14. Il est entré en jeu en deuxième mi-temps face au Racing 92, pour une large victoire toulousaine.

« Il y a une chose qu’on ne prévoit pas, c’est la bêtise » Il faut dire que Janick Tarrit a bien aidé le Stade Toulousain, en se faisant expulser sur un geste violent et assez surprenant sur le deuxième-ligne Efrain Elias. Et ne comptez pas sur son coach pour lui trouver des excuses ! « Il n’y a pas grand-chose à débattre. Quand on est entraîneur, on prévoit beaucoup de choses mais il y a une chose qu’on ne prévoit pas, c’est la bêtise » a expliqué Patrice Collazo.